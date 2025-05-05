Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

5 мая, 21:46

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала плей-офф

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 106:79.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дуэйн Бэйкон, набравший 33 очка.

«Зенит» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 7 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 106:79 (29:18, 27:26, 26:21, 24:14)

З: Бэйкон (33 очка), Фрэйзер (24), Уайт (15)

Л-К: Миллер (17), Мартюк (13), Кливленд (10), Емченко (10)

5 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена»

Счет в серии: 1-0

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Популярное видео
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vladislav M

    В принципе все закономерно.Они весь сезон дурака валяли, вследствие чего попали на Уралмаш и соответственно на Зенит. По вчерашней игре этих недоумков-милионеров они вообще место в четверке не заслужили. В общем 4:0 с Зенитом, такой же счет с ЦСКА или УНИКСом в матче за 3 место и с чувством выполненного долга и набитыми карманами в отпуск, к морю….

    06.05.2025

  • Vladislav M

    Даже ни одной четверти выиграть не смогли. Позорище!!! Ни игры, ни мысли, ни тренера…… Разогнать всю эту банду нафиг вместе с недотренером-недопрезидентом…

    06.05.2025

  • Ilya Gudman

    Очень уверенно , Зенит машина , продолжаем в том же духе , ждемс 25 ю победу подряд в следующем матче

    05.05.2025

  • Спринт

    Так хорошие команды не играют, сугубо - плохо в защите.

    05.05.2025

  • flak207

    Зенит с победой!

    05.05.2025

    • Паскуаль признан тренером года в Единой лиге ВТБ

    Захаров о разгромной победе над «Локо»: «Они постараются отреагировать во второй игре»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости