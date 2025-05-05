«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала плей-офф

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 106:79.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дуэйн Бэйкон, набравший 33 очка.

«Зенит» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 7 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 106:79 (29:18, 27:26, 26:21, 24:14)

З: Бэйкон (33 очка), Фрэйзер (24), Уайт (15)

Л-К: Миллер (17), Мартюк (13), Кливленд (10), Емченко (10)

5 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена»

Счет в серии: 1-0