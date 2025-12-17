«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань»

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:69.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Трент Фрэйзер — 25 очков. У гостей 13 очков набрал Всеволод Ищенко.



«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» проиграл в третий раз подряд и идет четвертым в лиге.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 98:69 (28:14, 28:20, 19:18, 23:17)

«Зенит»: Фрэйзер (25 + 5 передач), Шаманич (18), Мартюк (17 + 8 подборов), Димитриевич (12 + 11 передач), Рэндольф (12)

«Локомотив-Кубань»: Ищенко (13 + 5 подборов), Хантер (12 + 6 подборов), Джонсон (10)

17 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».