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17 декабря 2025, 20:45

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань»

Анастасия Пилипенко
Трент Фрэйзер.
Фото Единая лига ВТБ

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:69.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Трент Фрэйзер — 25 очков. У гостей 13 очков набрал Всеволод Ищенко.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» проиграл в третий раз подряд и идет четвертым в лиге.

&laquo;Зенит&raquo; дома победил &laquo;Локомотив-Кубань&raquo; (98:69).«Зенит» взял реванш у «Локо». Команда Секулича вышла на третье место

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 98:69 (28:14, 28:20, 19:18, 23:17)

«Зенит»: Фрэйзер (25 + 5 передач), Шаманич (18), Мартюк (17 + 8 подборов), Димитриевич (12 + 11 передач), Рэндольф (12)

«Локомотив-Кубань»: Ищенко (13 + 5 подборов), Хантер (12 + 6 подборов), Джонсон (10)

17 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

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БК Локомотив-Кубань
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