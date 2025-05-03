Баскетбол
3 мая, 11:00

«Зенит» — «Локо» и ЦСКА — УНИКС: даты матчей 1/2 финала Единой лиги ВТБ

«Зенит», «Локомотив», ЦСКА и УНИКС продолжат выступление в Единой лиге ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

В полуфинальных сериях Единой лиги ВТБ сыграют «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив». Эти команды по итогам регулярного чемпионата заняли места с первого по четвертое, а потом выиграли свои противостояния 1/4 финалаю

Пара «Зенит» — «Локомотив» стартует 5 мая, ЦСКА — УНИКС начнут свой полуфинал на день позже.

Серии проводятся до четырех побед одной из команд по схеме 2-2-1-1-1. Первый, второй и, если потребуется, пятый и седьмой матчи принимает клуб с более высоким посевом по итогам регулярки — «Зенит» и ЦСКА.

«Зенит» — «Локомотив»: расписание серии

  • Игра 1: 5 мая. 19.30. «Зенит» — «Локомотив»
  • Игра 2: 7 мая. 20.00. «Зенит» — «Локомотив»
  • Игра 3: 11 мая. 14.00. «Локомотив» — «Зенит»
  • Игра 4: 13 мая. 20.00. «Локомотив» — «Зенит»
  • Игра 5: 16 мая. 19.00. «Зенит» — «Локомотив» (если потребуется)
  • Игра 6: 19 мая. 20.00. «Локомотив» — «Зенит» (если потребуется)
  • Игра 7: 22 мая. 19.30. «Зенит» — «Локомотив» (если потребуется)

ЦСКА — УНИКС: расписание серии

  • Игра 1: 6 мая. 20.00. ЦСКА — УНИКС
  • Игра 2: 8 мая. 17.00. ЦСКА — УНИКС
  • Игра 3: 12 мая. 19.30. УНИКС — ЦСКА
  • Игра 4: 14 мая. 19.00. УНИКС — ЦСКА
  • Игра 5: 17 мая. 16.00. ЦСКА — УНИКС (если потребуется)
  • Игра 6: 20 мая. 19.00. УНИКС — ЦСКА (если потребуется)
  • Игра 7: 23 мая. 20.00. ЦСКА — УНИКС (если потребуется)

Расписание в актуальном виде и результаты, последние новости и обзоры матчей изучайте в матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на нашем сайте.

