«Зенит» и УНИКС в третий раз подряд сыграют в финале Кубка Кондрашина и Белова

Определились финалисты четвертого розыгрыша Кубка Кондрашина и Белова, который проходит в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября. Ими стали УНИКС, обыгравший «Пари НН» (64:57) и «Зенит» дожавший в концовке МБА-МАИ (80:71).

В составе хозяев паркета самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, набравший 18 очков и 6 подборов. В составе московского клуба 15 очков и 5 подборов на счету Андрея Зубкова, который проводил первый матч против своей бывшей команды (с 2022 пл 2024 был капитаном сине-бело-голубых). Лучшим в УНИКСе в полуфинале стал Маркос Найт (21 очко), у «Пари НН» — Александра Хоменко (12 12 очков).

Матч за третье место между МБА-МАИ и «Пари НН» состоится в пятницу, 6 сентября в 16:30 по московскому времени. Финал запланирован на 19:30 на «КСК Арене».