Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:33

«Зенит» и УНИКС в третий раз подряд сыграют в финале Кубка Кондрашина и Белова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определились финалисты четвертого розыгрыша Кубка Кондрашина и Белова, который проходит в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября. Ими стали УНИКС, обыгравший «Пари НН» (64:57) и «Зенит» дожавший в концовке МБА-МАИ (80:71).

В составе хозяев паркета самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, набравший 18 очков и 6 подборов. В составе московского клуба 15 очков и 5 подборов на счету Андрея Зубкова, который проводил первый матч против своей бывшей команды (с 2022 пл 2024 был капитаном сине-бело-голубых). Лучшим в УНИКСе в полуфинале стал Маркос Найт (21 очко), у «Пари НН» — Александра Хоменко (12 12 очков).

Матч за третье место между МБА-МАИ и «Пари НН» состоится в пятницу, 6 сентября в 16:30 по московскому времени. Финал запланирован на 19:30 на «КСК Арене».

БК Зенит
БК УНИКС
Читайте также
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Трутнев указал на необходимость смены подрядчика по созданию самолета «Байкал»
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости