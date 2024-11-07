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Сегодня, 22:00

«Зенит» обыграл «Енисей» и продлил победную серию до пяти матчей

Алина Савинова
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«Зенит» победил «Енисей» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:76.

Больше всего очков в этой игре набрал Ксэвьер Мун из питерской команды — 19.

«Зенит» одержал пятую победу подряд и сохранил вторую позицию в турнирной таблице. «Енисей» идет на 10-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 94:76 (25:20, 29:16, 23:20, 17:20)

7 ноября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
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