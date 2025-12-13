«Зенит» обыграл «Енисей» и одержал третью победу подряд

«Зенит» дома победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 105:81.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Данило Тасич, набравший 20 очков. 16 очков набрал защитник «Зенита» Ливай Рэндольф.

Сине-бело-голубые одержали третью победу подряд и занимают четвертое место в Единой лиге ВТБ. Красноярцы идут на восьмой строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21)

«Зенит»: Рэндольф (16), Емченко (15), Фрэйзер (13), Димитриевич (11), Воронцевич (10 + 6 передач), Мартюк (10 + 6 подборов)

«Енисей»: Тасич (20), Артис (19 + 5 передач), Сонько (12 + 5 подборов)

13 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».