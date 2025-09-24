«Зенит» обыграл «Дубай» и встретится с ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Дубай» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20).

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировали тяжелый форвард российского клуба Алекс Пойтресс и легкий форвард команды из ОАЭ Джанан Муса, которые набрали по 25 очков. У «Зенита» Ненад Димитриевич заработал 23 балла, а Трент Фрэйзер — 22.

В финале турнира питерская команда сыграет против ЦСКА, который ранее разгромил «Црвену Звезду» (89:67). Решающий матч и игра за 3-е место состоятся в четверг, 25 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые проходит за пределами России — на «Белградской Арене» в Белграде (Сербия).