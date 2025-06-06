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«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча финала Единой лиги ВТБ начнется в 19.30 мск

«Зенит» и ЦСКА встретятся в пятом матче финала Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Зенит» и ЦСКА встретятся в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в пятницу, 6 июня. Игра пройдет в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч! Игра» и «Старт», сайты Единой лиги ВТБ, matchtv.ru и tvstart.ru. С результатом игры «Зенит» — ЦСКА можно будет ознакомиться в баскетбольном матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

После четырех матчей серии счет 2-2.

В плей-офф действующий чемпион ЦСКА прошел «Пари Нижний Новгород» и УНИКС (оба раза 3-0). Победитель регулярного чемпионата «Зенит» победил «Парму» (3-0) и «Локомотив» (4-3).

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