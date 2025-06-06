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ЦСКА победил «Зенит» в Санкт-Петербурге и вышел вперед в серии

Руслан Минаев
Каспер Уэйр.
Фото БК ЦСКА

ЦСКА на выезде победил «Зенит» в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 89:84.

У армейцев самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл — 23 очка. У питерцев больше всех очков набрал Дуэйн Бэйкон — 24, у Алексея Шведа — 17 очков.

ЦСКА отыграл отставание в 13 очков в четвертой четверти.

Московский клуб повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч серии пройдет 9 июня в Москве. ЦСКА может стать чемпионом в случае победы.

Алексей Швед, Ливио Жан-Шарль и&nbsp;Винс Хантер.Жан-Шарль вырвал для ЦСКА важнейшую победу. Армейцы в шаге от защиты титула

Единая лига ВТБ

Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 84:89 (16:15, 24:23, 27:23, 17:28)

З: Бэйкон (24), Швед (17), Фрэйзер (16)

Ц: Тримбл (23), Уэйр (14), Аврамович (13)

6 июня. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Счет в серии: 2-3.

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