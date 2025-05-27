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27 мая 2025, 21:28

ЦСКА победил «Зенит» в Санкт-Петербурге и повел в финальной серии

Руслан Минаев
Каспер Уэйр и Алексей Швед.
Фото БК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 82:80.

Петербуржцы, которые уступали 20 очков по ходу встречи, смогли отыграться и выйти вперед в четвертой четверти.

У армейцев самым результативным игроком стал Тони Джекири — 19 очков. У сине-бело-голубых больше всех очков набрал Дуэйн Бэйкон — 28, защитник хозяев Алексей Швед отметился 5 очками и 3 результативными передачами.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет в Санкт-Петербурге 29 мая.

Единая лига ВТБ

Финал. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 80:82 (13:30, 23:18, 24:18, 20:16)

«Зенит»: Бэйкон (28 + 6 подборов), Уайт (15).

ЦСКА: Джекири (19 + 10 подборов), Тримбл (16 + 7 передач), М'Бай (14), Жан-Шарль (11).

27 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Счет в серии: 0-1

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