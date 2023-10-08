ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

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ЦСКА на выезде победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:76.

Самым результаивным игроком стал разыгрывающий защитник сине-бело-голубых Томас Эртель, набравший 27 очков.

В другом матче «Енисей» оказался сильнее «Минска» — 73:64. Команда одержала первую победу в этом сезоне.

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«Енисей» (Красноярск) — МИНСК — 73:64 (24:13, 12:18, 17:20, 20:13)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 76:80 (19:24, 15:19, 20:17, 22:20)