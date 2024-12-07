«Зенит» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ
«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:78.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты петербургской команды Дуэйн Бэйкон и Ксэвьер Мун, набравшие по 20 очков. У московского клуба больше всего очков на счету Амата М'Бая — 18.
ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке. Питерцы не проигрывают на протяжении 10 последних матчей.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 82:78 (21:21, 25:18, 18:24, 18:15)
7 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
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