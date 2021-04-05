«Зенит» победил ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
22:00
«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 81:77.
Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28)
5 апреля. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
80
Зачет
vs
15
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