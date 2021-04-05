«Зенит» победил ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 81:77.

Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28)

5 апреля. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».