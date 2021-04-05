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«Зенит» победил ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

22:00
5 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА — 81:77. Фото БК «Зенит».
5 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА — 81:77. Фото БК «Зенит».
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«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 81:77.

Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28)

5 апреля. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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