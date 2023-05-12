ЦСКА обыграл «Зенит» и находится в шаге от победы в серии за третье место Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ — 77:72. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. В составе команды из Санкт-Петербурга 18 очков на счету Дмитрия Кулагина.

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 72:77 (15:15, 22:23, 16:21, 19:18)

12 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».