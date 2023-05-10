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Сегодня, 21:21

ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперед в серии за третье место Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в третьем матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ — 71:60. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Никола Милутинов, набравший 15 очков. У «Зенита» отличился Трент Фрейзер — 14 очков.

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. За 3-е место

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 60:71 (17:20, 23:11, 11:22, 9:18)

Счет в серии — 1-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2022-2023/
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БК Зенит
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