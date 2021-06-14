«Зенит» близок к продлению контракт с центровым Гудайтисом
Центровой Артурас Гудайтис должен остаться в «Зените», сообщает инсайдер Донатас Урбонас.
Клуб из Санкт-Петербурга близок к продлению контракта с 27-летним баскетболистом.
Гудайтис подвернул голеностопный сустав 21 апреля в первом победном матче 1/4 финала Евролиги против «Барселоны» (76:74) и с тех пор не появлялся на паркете.
Литовец перешел в «Зенит» из «Милана» в 2020 году. В сезоне Единой лиги ВТБ литовский игрок провел 17 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка, 4,6 подбора и 0,9 блок-шота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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