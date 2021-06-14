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«Зенит» близок к продлению контракт с центровым Гудайтисом

21:13
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Центровой Артурас Гудайтис должен остаться в «Зените», сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

Клуб из Санкт-Петербурга близок к продлению контракта с 27-летним баскетболистом.

Гудайтис подвернул голеностопный сустав 21 апреля в первом победном матче 1/4 финала Евролиги против «Барселоны» (76:74) и с тех пор не появлялся на паркете.

Литовец перешел в «Зенит» из «Милана» в 2020 году. В сезоне Единой лиги ВТБ литовский игрок провел 17 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка, 4,6 подбора и 0,9 блок-шота.

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Иван Шитик все материалы автора
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