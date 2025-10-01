«Зенит» победил «Автодор» на старте сезона Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:67.

Больше всего очков в игре набрал баскетболист гостей Терренс Эдвардс, на счету которого 19 очков. У сине-бело-голубых Ливай Рэндольф и Алекс Пойтресс набрали по 14 очков.

4 октября «Зенит» примет УНИКС, «Автодор» в этот же день сыграет с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 90:67 (23:18, 17:13, 21:18, 29:18)

З: Пойтресс (14+10 подборов), Рэндольф (14), Емченко (12)

А: Эдвардс (19), Беслач (12+5 подборов), Клименко (11+7 подборов), Мотовилов (10)

1 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».