«Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
«Зенит» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:86.
Саммы результативным игроком матча стал форвард сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон, набравший 23 очка.
«Зенит» одержал вторую победу на старте сезона. «Автодор» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18)
З: Бэйкон (23 очка), Спеллмэн (21), Мун (16), Жбанов (16)
А: Кроуфорд (21), Кулешов (14), Беслач (12), Петенев (12)
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