«Зенит» разгромил «Астану» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» со счетом 96:59.

Команда из Санкт-Петербурга одержала 16-ю победу при двух победах в регулярном чемпионате. «Астана» потерпела 19-е поражение в 19 играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» — 96:59 (26:15, 17:12, 31:22, 22:10)

«Зенит»: Захаров (17), Фрэйзер (14), Спэллмен (14), Жбанов (13 + 7 подборов), Рыжов (11 + 5 подборов).

«Астана»: Походяев (12 + 6 подборов), Смит (12 + 6 подборов), Утоми (10 + 6 подборов).

11 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».