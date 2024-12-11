Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:22

«Зенит» разгромил «Астану» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» со счетом 96:59.

Команда из Санкт-Петербурга одержала 16-ю победу при двух победах в регулярном чемпионате. «Астана» потерпела 19-е поражение в 19 играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» — 96:59 (26:15, 17:12, 31:22, 22:10)

«Зенит»: Захаров (17), Фрэйзер (14), Спэллмен (14), Жбанов (13 + 7 подборов), Рыжов (11 + 5 подборов).

«Астана»: Походяев (12 + 6 подборов), Смит (12 + 6 подборов), Утоми (10 + 6 подборов).

11 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Астана
БК Зенит
Читайте также
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Киев отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными на Рождество
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» проиграл «Парме» в Перми

Главный тренер «Астаны» подвел итоги матча с «Зенитом»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости