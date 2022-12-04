«Зенит» одержал победу над «Астаной»

«Зенит» дома одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 88:66.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла 11 матчей из 13 в текущем сезоне и занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана», которая выиграла только 1 игру из 12, расположилась на последней строчке.

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Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» — 88:66 (23:22, 31:14, 18:15, 16:15)

4 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»