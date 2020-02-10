«Зелена-Гура» в Единой лиге ВТБ нанесла «Автодору» седьмое поражение кряду

«Зелена-Гура» (7-10) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ оказалась сильнее «Автодора» (4-12) — 98:91. Польская команда прервала серию из трех поражений. Она занимает восьмое место в турнирной таблице. У саратовцев семь проигрышей кряду.

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«Зелена-Гура» — «Автодор» (Саратов) — 98:91 (28:22, 21:28, 29:18, 20:23)

9 февраля. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».