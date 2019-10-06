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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зелена-Гура» победила «Автодор»

17:55
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«Зелена-Гура» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграла «Автодор» (89:86).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Зелена-Гура» — 86:89 (25:28, 23:20, 23:26, 15:15)

А: Джонсон (18) , Старкс (18 + 7 передач), Кук (13), Михайловский (11).

З: Понитка (21), Мейер (15), Томассон (14), Гордон (10 + 11 подборов), Хаканскон (10).

6 октября. Саратов. «ДС Кристалл».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/?from=header-main-menu

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