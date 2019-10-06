«Зелена-Гура» победила «Автодор»
17:55
«Зелена-Гура» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграла «Автодор» (89:86).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Зелена-Гура» — 86:89 (25:28, 23:20, 23:26, 15:15)
А: Джонсон (18) , Старкс (18 + 7 передач), Кук (13), Михайловский (11).
З: Понитка (21), Мейер (15), Томассон (14), Гордон (10 + 11 подборов), Хаканскон (10).
6 октября. Саратов. «ДС Кристалл».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/?from=header-main-menu