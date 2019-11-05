«Зелена-Гура» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Зелена-Гура» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уверенно победила «Парму» — 106:88. Хозяева были сильнее во всех четырех четвертях.

У польской команды 2 победы в 5 матчах и 9-е место в турнирной таблице. «Парма» — 11-я с 1 выигрышем в 5 встречах.

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«Зелена-Гура» — «Парма» (Пермь) — 106:88 (29:24, 24:23, 20:17, 33:24)

5 ноября. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».