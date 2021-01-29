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«Зелена-Гура» обыграла «Калев» и возглавила таблицу Лиги ВТБ

22:00

«Зелена-Гура» победила «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Польская команда возглавила турнирную таблицу лиги с 25 очками.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Зелена-Гура» — 79:86 (20:21, 24:26, 28:19, 7:20)

К: Кин (24), Йоэсаар (18), Курбас (10), Нургер (3 + 10 подборов).

З: Лундберг (21), Фрейманис (18 + 12 подборов), Гроселл (13), Берзиньш (11), Уильямс (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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