«Зелена-Гура» дома обыграла ЦСКА

Польский клуб «Зелена-Гура» победил ЦСКА (93:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Габриэль Лундберг — 26 очков. У московских армейцев лучшим снайпером стал Торнике Шенгелия — 19 очков.

Польская команда занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА на втором месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — ЦСКА (Москва) — 93:90 (24:29, 24:28, 22:12, 23:21)

1 февраля. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».