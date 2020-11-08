Защитник «Зенита» Захаров вылечился от коронавируса и может сыграть с «Зеленой Гурой»

Защитник «Зенита» Денис Захаров близок к возвращению в строй. По информации «СЭ», баскетболист готов сыграть в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой», который состоится 8 ноября (начало — в 21:00 по московскому времени).

27-летний игрок сборной России последний раз выходил на паркет почти месяц назад в матче Евролиги с «Барселоной» (9 октября). После этого, Захаров заразился коронавирусом и в отличие от ряда партнеров не мог сдать два отрицательных теста на COID-19 подряд.

При этом в Польше не сыграет другой российский игрок «Зенита» Антон Пушков. У центрового выявлено небольшое повреждение. Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга лидирует в Лиге ВТБ, одержав пять побед в пяти матчах. (Тимур Ганеев)