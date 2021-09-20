Защитник «Зенита» Напьер получил серьезную травму связок голеностопа
Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный сообщил, что защитник петербургской команды Шабазз Напьер получил серьезное повреждение связок правого голеностопного сустава.
«У Напьера серьезная травма связок правого голеностопного сустава. У него нет перелома, следовательно, нет необходимости операции. Сроки восстановления пока неизвестны. У «Зенита» есть все условия, чтобы Шабазз максимально быстро вернулся в строй», — приводятся слова Церковного на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».
Напьер получил травму в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА (73:81). 30-летний американец подписал контракт с «Зенитом» в июле 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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