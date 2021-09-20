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Защитник «Зенита» Напьер получил серьезную травму связок голеностопа

15:03
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Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный сообщил, что защитник петербургской команды Шабазз Напьер получил серьезное повреждение связок правого голеностопного сустава.

«У Напьера серьезная травма связок правого голеностопного сустава. У него нет перелома, следовательно, нет необходимости операции. Сроки восстановления пока неизвестны. У «Зенита» есть все условия, чтобы Шабазз максимально быстро вернулся в строй», — приводятся слова Церковного на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

Напьер получил травму в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА (73:81). 30-летний американец подписал контракт с «Зенитом» в июле 2021 года.

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