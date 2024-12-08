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Сегодня, 17:00

Разыгрывающий «Зенита» Мун о Жбанове: «Жора наш лучший защищающийся игрок»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» оценил вклад Дуйэна Бэйкона и Георгия Жбанова в победном матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:78).

— Какие испытываете чувства от победы над действующим чемпионом?

— Важно было реабилитироваться за поражение в Москве. У «Локо» мы уже взяли реванш, теперь важно было обыграть и ЦСКА, догнав их в турнирной таблице (у обоих коллективов по 15 побед. — Прим. «СЭ»). При своих болельщиках, которые полностью заполнили арену. С такой поддержкой мы показали вдохновенную игру с тяжелым соперником.

— За всю игру всего четыре потери.

— Мы дорожили мячом, старались доводить каждую атаку до логического завершения. Дуэйн очень здорово сыграл в концовке, другие наши ребята. Казалось, что всю игру мы были впереди, но у соперника постоянно получалось возвращаться в игру. В четвертой четверти они даже вышли вперед, но мы довольно быстро вновь вернули себе преимущество.

— Георгий Жбанов очень здорово противостоял Алексе Аврамовичу.

— Жора наш лучший защищающийся игрок. В этой дуэли с Алексой он действовал великолепно, очень старался, и в итоге лидер ЦСКА закончил игру с гораздо более низкими показателями, чем обычно (5 очков, 2 передачи и 1 потеря).

Ксавьер Мун и&nbsp;Каспер Уэйр в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; СПб (83:77). 13&nbsp;октября. Москва. «Наши болельщики — наше огромное преимущество». Мун — о победе над ЦСКА, Матче звезд и Евролиге

БК Зенит
БК ЦСКА
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