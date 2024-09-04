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4 сентября, 23:56

Защитник «Зенита» Жбанов: «В прошлом сезоне нас измучили травмы, но мы добрались до бронзы»

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в разговоре с «СЭ» оценил турнирные перспективы команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

— В прошлом сезоне команда завершила турнир с бронзовыми медалями. В нынешнем состоянии, на ваш взгляд, команда способна как минимум повторить этот результат?

— Ну конечно. А зачем тогда вообще собираться здесь, одевать майку «Зенита» и не хотеть быть чемпионом?

В прошлом сезоне нас измучили травмы. Я не знаю, собирались ли мы вообще хоть на какую-то игру в полном составе или нет. Может быть, был период, когда мы очень хорошо играли, и потом опять нас мучили травмы, но мы добрались до бронзы, несмотря на все эти препятствия.

Новый сезон, новая команда, команда собрана шикарная, атмосфера на тренировке еще лучше, чем в прошлом году. Командная химия у нас лучше, чем в прошлом году, а как оно будет на площадке — увидим, — сказал Жбанов «СЭ».

БК Зенит
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