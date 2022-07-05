Защитник «Зенита» Кулагин дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30-летний россиянин отстранен за нарушение п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов взятой у спортсмена) и п. 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации начинается с 24 июня 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

В сезоне-2021/22 Кулагин в составе «Зенита» стал чемпионом Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 7,2 очка, 2,0 подборов и 3,4 передачи за 20 игровых минут.