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Допинг

Сегодня, 12:12

Защитник «Зенита» Кулагин дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил

Руслан Минаев
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30-летний россиянин отстранен за нарушение п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов взятой у спортсмена) и п. 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации начинается с 24 июня 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

В сезоне-2021/22 Кулагин в составе «Зенита» стал чемпионом Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 7,2 очка, 2,0 подборов и 3,4 передачи за 20 игровых минут.

Источник: https://rusada.ru/news/disqualification/basketball_050722/
БК Зенит
Дмитрий Кулагин
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