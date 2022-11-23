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Сегодня, 22:07

Защитник «Зенита» Денис Захаров уверен, что команда будет готова к матчу с «Самарой»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Денис Захаров рассказал, как команда готовится к предстоящему матчу Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Нам нужно было восстановиться после последней игры с МБА, поэтому у нас была одна относительно легкая тренировка, а сейчас, накануне матча, уже будет более интенсивная. Постараемся к игре подойти свежими. Мы разобрали «Самару» на видео, тренеры обозначили, как и где нужно играть. Уверен, что будем готовы», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Захарова.

Команды встретятся в четверг, 24 ноября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (18 очков). «Самара» расположилась на 7-й строчке (16 очков).

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7270-2
БК Зенит
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