Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

5 мая, 23:06

Захаров о разгромной победе над «Локо»: «Они постараются отреагировать во второй игре»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник «Зенита» Денис Захаров подвел итоги первой игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (106:79, 1-0).

«Все игроки, которые выходили, в первую очередь выкладывались в защите, старались остановить быстрые прорывы соперника. У них не было так много легких очков, а мы в свою очередь за счет хорошей защиты убегали и забивали некоторые легкие мячи. Нам важно было уверенно выиграть первый матч на своей площадки. Как сказал наш тренер, чтобы с первого матча показать, что это наш дом, и, думаю, нам это удалось. Понятно, что во второй игре нам будет сложнее. Они постараются отреагировать, но и мы, в свою очередь, не будем расслабляться и будем поддерживать заданный темп, заданную энергию и ритм», — отметил «СЭ» Захаров.

Также чемпион Лиги ВТБ в составе сине-бело-голубых прокомментировал новшество матчей в Петербурге: когда кто-то из баскетболистов «Зенита» выходил на паркет, играл орган.

«Было необычно. Я тоже первый раз с этим сталкиваюсь, но баскетбол развивается. И поэтому, мне кажется, вне баскетбола медиа тоже должно развиваться. Вот как мы сегодня попробовали. Я думаю, лучше спросить у болельщиков, как им это зашло».

Вторая игра серии состоится 7 мая.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала плей-офф

Лазарев: «Только Найт может остановить Бэйкона»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости