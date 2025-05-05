Захаров о разгромной победе над «Локо»: «Они постараются отреагировать во второй игре»

Защитник «Зенита» Денис Захаров подвел итоги первой игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (106:79, 1-0).

«Все игроки, которые выходили, в первую очередь выкладывались в защите, старались остановить быстрые прорывы соперника. У них не было так много легких очков, а мы в свою очередь за счет хорошей защиты убегали и забивали некоторые легкие мячи. Нам важно было уверенно выиграть первый матч на своей площадки. Как сказал наш тренер, чтобы с первого матча показать, что это наш дом, и, думаю, нам это удалось. Понятно, что во второй игре нам будет сложнее. Они постараются отреагировать, но и мы, в свою очередь, не будем расслабляться и будем поддерживать заданный темп, заданную энергию и ритм», — отметил «СЭ» Захаров.

Также чемпион Лиги ВТБ в составе сине-бело-голубых прокомментировал новшество матчей в Петербурге: когда кто-то из баскетболистов «Зенита» выходил на паркет, играл орган.

«Было необычно. Я тоже первый раз с этим сталкиваюсь, но баскетбол развивается. И поэтому, мне кажется, вне баскетбола медиа тоже должно развиваться. Вот как мы сегодня попробовали. Я думаю, лучше спросить у болельщиков, как им это зашло».

Вторая игра серии состоится 7 мая.