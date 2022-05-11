Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:55

Бэрон прокомментировал победу над УНИКСом в третьем матче полуфинальной серии

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Билли Бэрон объяснил за счет чего его команда смогла выиграть матч в Казани и повести в полуфинальной серии с УНИКСом (2:1). Бэрон забросил решающий мяч за 21 секунду до сирены (68:67).

«Это была очень тяжелая игра, настоящий плей-офф, — отметил «СЭ» Бэрон. — УНИКС проделал большую работу, физически они готовы просто великолепно. Они создавали невероятно давление на мяч в каждой нашей атаке, но мы выдержали это. Были более хладнокровными в концовке. Победа есть победа, и мы должны сохранять уверенность в себе перед следующей игрой. В пятницу нас ждет еще одна битва».

Самым результативным игроком третьего матча стал разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 21 очко. У «Зенита» 18 очков на свой счет записал Алекс Пойтресс.

«Зенит» вышел вперед в серии до трех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 13 мая.

БК Зенит
БК УНИКС
1
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости