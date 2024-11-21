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Бэйкон: «Большинство людей в мире имеют неправильное представление о России»

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Защитник БК «Зенит» Дуэйн Бэйкон в интервью «Окко-Спорт» рассказал, что комфортно чувствует себя в России.

— Вы создали YouTube-канал почти год назад. Почему?

— На тот момент у меня были отношения с девушкой, которая очень популярна на этой платформе. И она постоянно говорила мне: «Давай, сделай это». Я отвечал: «Нет, я не ютубер». Вообще я довольно стеснительный, но знаю, как правильно общаться с людьми. В итоге она просто купила мне две камеры. И я подумал: «Хорошо, есть оборудование, теперь я буду его использовать». Это был подарок, и я очень ценю этот жест.

— В Петербурге ты снимал влог с прогулочной лодки. Еще планируешь показать Северную столицу и другие города страны?

— Да, потому что это прекрасный город. Я говорил своим друзьям, что большинство людей в мире имеют неправильное представление о России. Хочу показать, что здесь гораздо лучше, чем можно представить на первый взгляд, хотя и довольно холодно. Здесь хорошие люди, красивый город и вообще много всего интересного. Считаю, что Петербург нужно посетить каждому. Просто я не хочу показывать все сразу в первые месяцы, у меня будет целый год для этого.

— А что ты знал о России до того, как переехал сюда?

— Конечно, я слышал о политических нюансах... Но вообще, я уже приезжал в Россию, когда местные команды играли в Евролиге. На матч с «Зенитом» в составе «Монако». Я слышал много хорошего о Чави Паскуале (главный тренер «Зенита». — Прим. «СЭ»), а после того, как поговорил с ним, сомнений никаких не осталось. Я был уверен, что Чави даст мне шанс. Плюс мои хорошие знакомые, например, Джордан Лойд, говорили, что здесь здорово. Только холодно — а тренер, игроки и руководство отличные.

Бэйкон перешел в петербургский клуб в сентябре 2024 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего американца 15 матчей, средний показатель набранных очков — 16,8.

Баскетбол
БК Зенит
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