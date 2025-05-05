Найт: «Мне нравится смотреть НБА только во время плей-офф»

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своем отношении к НБА.

— Почему вам нравится НБА?

— Мне нравится смотреть НБА только во время плей-офф. Только в играх на вылет ты видишь очень интенсивный баскетбол, с действительно хорошими игроками, за которыми приятно наблюдать и у которых можно многому научиться.

— Почему вам не нравится НБА?

— Они бросают слишком много трехочковых и не играют в защите в регулярном сезоне.

— Можете вспомнить момент, когда вы получили наибольшую поддержку от своих персональных болельщиков?

— Персональный болельщик? Да, это мой сын. Когда он сказал мне, что смотрит за мной каждую игру и учится у меня.

— Какой совет вы бы дали молодым игрокам?

— Всегда ставьте Бога на первое место, всегда усердно трудитесь и всегда стремитесь доказать неправоту всех, кто сомневался в вас.

— Вы хотели бы, чтобы вас запомнили каким?

— Я хочу, чтобы меня запомнили как человека, который был уважителен ко всем, кого знал, любил всех своих близких и родных. Еще как человека, который оказал положительное влияние на людей, с которыми столкнулся по жизни.