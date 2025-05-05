Баскетбол
5 мая, 08:45

Найт рассказал, что в три года понял, что станет профессиональным баскетболистом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ», что пытается перенять много элементов у Майкла Джордана.

— Когда вы поняли, что баскетбол станет вашей работой?

— С того момента, как мама впервые подарила мне баскетбольный мяч. Я был совсем-совсем маленьким. Наверное, мне было три года.

— Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

— Думаю, я универсальный игрок. Делаю все, что нужно, чтобы помочь своей команде победить.

— По ТВ вы предпочитаете посмотреть баскетбол или какой-то другой вид спорта?

— Мне нравится смотреть баскетбол, но я также люблю посмотреть футбол в свободное время. Проводить по 90 минут на поле в бешеном ритме — это безумие. Еще очень нравится смотреть плавание.

— Какому навыку и у кого вы хотели бы научиться?

— Я смотрю много баскетбола и постоянно пытаюсь чему-то учиться. Например, много элементов попытался перенять у Майкла Джордана. Я пересматриваю игры Джулиуса Дженкинса в «Альбе». Еще я перенимаю то, как мой брат играл в защите. У него была запредельная скорость.

— Сколько часов в день вы тренируетесь?

— Всегда по-разному. Это зависит от моего восстановления и от того, что говорит мне делать мой личный тренер, мой брат, — отметил Найт в интервью «СЭ».

Маркос Найт.«Приятно удивлен, что в России многие говорят по-английски». 38 вопросов Маркосу Найту

Найт выступает за УНИКС с 2023 года. В составе казанцев он стал чемпионом и вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.

Найт: «Никогда не нервничаю в официальных матчах»

Найт: «Говорю на трех языках, а еще играю на пианино и органе»

