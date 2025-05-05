Найт: «Говорю на трех языках, а еще играю на пианино и органе»

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ», что в юности многие специалисты не верили в его потенциал.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Люди не верили в меня и не давали возможности показать свои лучшие качества. Когда я выпускался из колледжа, то было много сомневающихся, что у меня получится стать профессионалом. И поэтому я играл, как будто бы имея обиду на этих людей.

— Кем бы вы стали, если бы у вас не получилось в баскетболе?

— Наверное, кем-то вроде врача, потому что люблю помогать людям.

— Удивительный факт о вас, который мало кто знает.

— Я говорю на трех языках (английский, немецкий, чуть хуже на испанском), а еще играю на пианино и органе.

Найт провел пять сезонов в немецкой бундеслиге, а также сезон в испанском чемпионате.