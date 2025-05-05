Найт: «Никогда не нервничаю в официальных матчах»

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих ритуалах перед игрой.

— Есть ли у вас особый ритуал перед матчами?

— Да. Перед играми всегда слушаю госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и развившийся в первой трети XX века в США. — Прим. «СЭ»). Делаю так с самого начала профессиональной карьеры.

— Ваши любимые баскетбольные сувениры?

— Возможно, первые кроссовки и срезанная баскетбольная сетка, которая у меня осталась после победы в моем первом чемпионате за колледж.

— За что вы любите баскетбол? Что в нем самое сложное?

— Я очень скромный и религиозный человек. Слава Богу, что он дал мне возможность играть на высоком уровне. Плюс любовь к баскетболу закладывалась в меня с самого детства. Это был вид спорта номер один в нашей семье, потому что моя мама тоже играла. А что самое сложное? Не думаю, что в баскетболе есть что-то сложное. Это просто игра, которую ты должен любить всем сердцем.

— Самый нервный матч в вашей карьере?

— Никогда не нервничаю, а рассуждаю следующим образом. Если я выложусь на 100 процентов, то нет причин, которые могут мне помешать. Официальный матч — это просто возможность показать ту работу, которую ты проделал на тренировках, — рассказал Найт в интервью «СЭ».

Помимо УНИКСа, в России Найт также выступал за «Самару».