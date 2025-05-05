Маркос Найт назвал три любимых фильма

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих предпочтениях в кинематографе.

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— Назову фильм «Пятница» с Айсом Кьюбом и Крисом Такером. Также «Его игра» с Дензелом Вашингтоном. Фильм Спайка Ли, пожалуй, самое вдохновляющее спортивное кино, которое я видел. Вашингтон очень круто играет наставника своего сына. И третьим бы отметил «Тренера Картера» с Сэмюэлем Л. Джексоном.

— Фильм, который заставил вас плакать?

— На самом деле и нет таких фильмов, после которых я плакал.

— Кто для вас икона стиля?

— Мне нравится, как одевается Фаррелл Уильямс. Мне также нравится стиль Леброна Джеймса.

— Какую одежду вы носите, когда у вас хорошее настроение?

— Я люблю носить как деловые костюмы, так и что-то очень повседневное, но стильное.

— Кто ваш самый остроумный знакомый?

— О, назову Джалена Рейнольдса.

Найт выступает в Лиге ВТБ с сентября 2022 года.