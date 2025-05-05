Маркос Найт назвал три любимых фильма
Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих предпочтениях в кинематографе.
— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?
— Назову фильм «Пятница» с Айсом Кьюбом и Крисом Такером. Также «Его игра» с Дензелом Вашингтоном. Фильм Спайка Ли, пожалуй, самое вдохновляющее спортивное кино, которое я видел. Вашингтон очень круто играет наставника своего сына. И третьим бы отметил «Тренера Картера» с Сэмюэлем Л. Джексоном.
— Фильм, который заставил вас плакать?
— На самом деле и нет таких фильмов, после которых я плакал.
— Кто для вас икона стиля?
— Мне нравится, как одевается Фаррелл Уильямс. Мне также нравится стиль Леброна Джеймса.
— Какую одежду вы носите, когда у вас хорошее настроение?
— Я люблю носить как деловые костюмы, так и что-то очень повседневное, но стильное.
— Кто ваш самый остроумный знакомый?
— О, назову Джалена Рейнольдса.
Найт выступает в Лиге ВТБ с сентября 2022 года.