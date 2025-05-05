Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

5 мая, 09:15

Маркос Найт назвал три любимых фильма

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих предпочтениях в кинематографе.

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— Назову фильм «Пятница» с Айсом Кьюбом и Крисом Такером. Также «Его игра» с Дензелом Вашингтоном. Фильм Спайка Ли, пожалуй, самое вдохновляющее спортивное кино, которое я видел. Вашингтон очень круто играет наставника своего сына. И третьим бы отметил «Тренера Картера» с Сэмюэлем Л. Джексоном.

— Фильм, который заставил вас плакать?

— На самом деле и нет таких фильмов, после которых я плакал.

— Кто для вас икона стиля?

— Мне нравится, как одевается Фаррелл Уильямс. Мне также нравится стиль Леброна Джеймса.

— Какую одежду вы носите, когда у вас хорошее настроение?

— Я люблю носить как деловые костюмы, так и что-то очень повседневное, но стильное.

— Кто ваш самый остроумный знакомый?

— О, назову Джалена Рейнольдса.

Маркос Найт.«Приятно удивлен, что в России многие говорят по-английски». 38 вопросов Маркосу Найту

Найт выступает в Лиге ВТБ с сентября 2022 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК УНИКС
Маркос Найт
Читайте также
Гаврилов предложил упростить досрочный выход на пенсию за длительный стаж
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Политолог оценил положение русского языка на Украине
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
WSJ узнала об обосновании США ударов по судам Венесуэлы
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Найт: «Говорю на трех языках, а еще играю на пианино и органе»

Найт: «Мне нравится смотреть НБА только во время плей-офф»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости