Найт о своих кумирах: «Джулиус Дженкинс, не знаю, помните ли вы такого баскетболиста?»

Защитник УНИКСа Маркос Найт, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о матче, который он готов пересматривать.

— Что для вас значит приз Players' Choice Awards?

— Я чрезвычайно скромен и чрезвычайно благодарен за возможность быть названным лучшим игроком Лиги ВТБ по опросу баскетболистов Единой лиги. Повторюсь, я очень скромный и просто пытаюсь подать пример своему сыну, чтобы он следовал за всем, что я делаю. Поэтому я стараюсь подать ему хороший пример.

— Какие баскетболисты были вашими кумирами в детстве?

— Я бы сказал, что мой брат был одним из них. Мой средний брат (Трент Л. Трантелл). Мы играли вместе всю мою юность. Леброн Джеймс — один из моих кумиров. Майкл Джордан — человек, который, возможно, больше всех повлиял на нашу игру. И еще я бы назвал Джулиуса Дженкинса, не знаю, помните ли вы такого баскетболиста? Он много лет выступал за «Альбу» и, безусловно, был моим наставником, когда я играл в Германии. Джулиус взял меня под свое крыло и указал мне мой путь.

— Есть ли матч, который вы готовы пересматривать вновь и вновь?

— Пожалуй, назову шестую игру финальной серии НБА-1997/98 года, когда Джордан забил ставший в итоге победным бросок против Брайона Расселла (считается одним из самых величайших попаданий в истории НБА. — Прим. «СЭ»). Немногие помнят контекст той серии, но тогда «Юта» считалась явным фаворитом, но Майкл вытащил свою команду на невероятном мастерстве, — отметил Найт в интервью «СЭ».

Найт стал вторым снайпером регулярного сезона (16,8 очка в среднем за игру), реализовал 42 процента трехочковых, вошел в топ-10 по эффективности (18,9) и перехватам (1,6).