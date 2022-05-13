Лоренцо Браун: «У УНИКСа больше нет права на ошибку в серии с «Зенитом»

Защитник УНИКСа Браун заявил, что у команды больше нет права на ошибку в серии с «Зенитом»

Защитник УНИКСа Лоренцо Браун поделился ожиданиями от четвертого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«У нас больше нет права на ошибку. Сейчас ставки высоки как никогда. Еще ничего не потеряно. Мы хотим выйти в финал и сделаем все возможное для победы над соперником», — приводит слова Брауна сайт УНИКСа.

В пятницу, 13 мая, на паркете «Баскет-холла» состоится 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ до трех побед между УНИКСом и «Зенитом». Питерский клуб ведет в серии со счетом 2-1.