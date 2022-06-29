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Сегодня, 15:57

Защитник сборной России Михаил Кулагин перешел в УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС подписал контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт казанцев.

В минувшем сезоне баскетболист выступал за «Нижний Новгород». В 20 играх чемпионата Единой лиги ВТБ Кулагин забивал 9,3 очка, добавляя к ним 2,7 подбора, 2,1 передачи за 24 с половиной минуты на площадке.

В 5 матчах Лиги чемпионов ФИБА защитник приносил команде в среднем 12 очков, 2,8 результативных передачи и 1,8 подбора за 27 минут игрового времени.

В 2018 и 2021 году новичок УНИКСа принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «Звезды России».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mikhail-kulagin--v-unikse
БК УНИКС
Михаил Кулагин
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