Защитник Ренфро может покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро может покинуть команду из Санкт-Петербурга. Баскетболист ведет переговоры с испанским клубом «Бургос», сообщает на своей странице в Twitter журналист Эмилиано Карчиа.

Ренфро пополнил ряды «Зенита» в преддверии сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ он принял участие в 11 матчах, набирая в них в среднем 10,5 очка, а также делая 2,6 подбора и 6,1 передачи.

В Евролиге баскетболист провел 22 матча, набирая в них 6,0 очка, совершая 4,6 передачи и собирая 1,7 подбора.