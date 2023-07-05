Защитник Павел Лобарев стал игроком «Енисея»

Защитник Павел Лобарев подписал контракт с «Енисеем».

Срок соглашения с 25-летним игроков не сообщается. По информации СМИ, контракт заключен на три года.

В сезоне-2022/23 Лобарев выступал за «Иркут» и набирал в среднем 15,5 очка, 2,8 передачи и 2,5 подбора в суперлиге. Ранее он играл за «Химки», «Уралмаш», ЦСКА-2, сербские клубы «Златибор», «Спартак» и «Войводину», а также боснийские «Младост» и «Слободу».