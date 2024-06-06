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Защитник Ханлан — о тренере Пистиолисе: «Его роль в успехе ЦСКА огромная»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Баскетболист ЦСКА Оливье Ханлан в интервью «СЭ» высказался о роли тренера Андреаса Пистиолиса в победе в Единой лиги ВТБ. Греческий специалист возглавил команду перед началом плей-офф.
«Роль Пистиолиса в нашей победе огромная. Главный тренер — это рулевой команды, тот, кто ведет ее за собой, направляет. Без него ничего бы не получилось вообще. Андреас провел огромную работу, сплотил нас, настроил на результат. Мы счастливы работать с ним и счастливы, что празднуем вместе с ним чемпионство.
Мы наладили внутриигровую химию, избавились от лишних огрехов в нашей игре. Мы и правда играли не всегда здорово по ходу сезона, у нас были различные сложности по разным причинам, не всегда от нас зависящим. Но плей-офф — это уже другая игра, все начинается заново. Мы забыли те проблемы, перевернули страницу и начали с чистого листа. В плей-офф нужно играть в свой лучший баскетбол, и у нас это получилось. Чего-то конкретного мы не меняли, тут вопрос скорее не в тактике, а в настрое», — сказал Ханлан.
Канадский защитник присоединился к ЦСКА в начале весны 2024 года перед играми плей-офф.

Баскетбол
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
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