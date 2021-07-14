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Защитник Кейси Шеперд покинул «Нижний Новгород»

14 июля 2021, 16:00
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Защитник Кейси Шеперд покинул «Нижний Новгород» в связи с истечением срока контракта, сообщает сайт клуба.

27-летний американец провел за «НН» один сезон. В Единой лиге ВТБ Шеперд набирал 14,8 очка и 3,2 подбора в среднем за матч. В игре против «Химок» американец установил рекорд Лиги ВТБ по количеству очков за одну четверть — 26.

Также Кейси был признан MVP плей-офф Лиги чемпионов, набирая в среднем 20,5 очка.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32769

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Иван Шитик все материалы автора

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