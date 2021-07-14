Защитник Кейси Шеперд покинул «Нижний Новгород»
Защитник Кейси Шеперд покинул «Нижний Новгород» в связи с истечением срока контракта, сообщает сайт клуба.
27-летний американец провел за «НН» один сезон. В Единой лиге ВТБ Шеперд набирал 14,8 очка и 3,2 подбора в среднем за матч. В игре против «Химок» американец установил рекорд Лиги ВТБ по количеству очков за одну четверть — 26.
Также Кейси был признан MVP плей-офф Лиги чемпионов, набирая в среднем 20,5 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю