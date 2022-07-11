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Сегодня, 16:00

Защитник Джо Томассон пополнил состав «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» пополнил состав защитником Джо Томассоном, сообщает сайт клуба.

Сине-бело-голубые выкупили права на американского баскетболиста у испанской «Манресы». Контракт с игроком рассчитан на два года.

28-летний Томассон провел в «Манресе» сезон-21/22, вместе с клубом он вышел в плей-офф АСВ и дошел до финала Лиги чемпионов.

Он завершил игровой год со средними показателями 12,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за встречу.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6255
БК Зенит
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