Защитник Джо Томассон пополнил состав «Зенита»

«Зенит» пополнил состав защитником Джо Томассоном, сообщает сайт клуба.

Сине-бело-голубые выкупили права на американского баскетболиста у испанской «Манресы». Контракт с игроком рассчитан на два года.

28-летний Томассон провел в «Манресе» сезон-21/22, вместе с клубом он вышел в плей-офф АСВ и дошел до финала Лиги чемпионов.

Он завершил игровой год со средними показателями 12,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за встречу.