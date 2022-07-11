Защитник Джо Томассон пополнил состав «Зенита»
«Зенит» пополнил состав защитником Джо Томассоном, сообщает сайт клуба.
Сине-бело-голубые выкупили права на американского баскетболиста у испанской «Манресы». Контракт с игроком рассчитан на два года.
28-летний Томассон провел в «Манресе» сезон-21/22, вместе с клубом он вышел в плей-офф АСВ и дошел до финала Лиги чемпионов.
Он завершил игровой год со средними показателями 12,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за встречу.
Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6255
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