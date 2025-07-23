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Защитник Димитриевич перешел в «Зенит»

Павел Лопатко

«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Ненадом Димитриевичем. Соглашение с 27-летним македонцем рассчитано до конца сезона-2026/27.

Как сообщал «СЭ», по двухлетнему контракту с сине-бело-голубыми баскетболист заработает 2,5 миллиона евро (1,2 миллиона за предстоящий сезон и 1,3 миллиона — за сезон-2026/27).

В сезоне-2024/25 Димитриевич играл за миланскую «Олимпию». В Евролиге в 27 матчах он набирал в среднем 7,6 очка, 2,9 передачи, 1,6 подбора и 0,4 перехвата. В чемпионате Италии в 15 матчах на его счету 8,2 очка, 4,1 передачи, 2,7 подбора и 0,7 перехвата.

Также защитник выступал за УНИКС и «Валенсию».

Источник: БК «Зенит»
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БК Зенит
Ненад Димитриевич
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