Защитник ЦСКА Ухов о разгроме «Црвены Звезды»: «В какой-то момент у нас стали залетать самые сложные броски»

Защитник ЦСКА Иван Ухов поделился впечатлениями от полуфинального матча с «Црвеной Звездой» (89:67) в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, который проходит в Белграде.

— Соскучились по такой атмосфере?

— Когда мы выходили на разминку и фанаты «Црвены Звезды» встретили нас недовольным гулом, то на меня сразу нахлынули приятные воспоминания. Мы скучаем по такому. Было приятно проводить время на паркете в такой баскетбольной атмосфере Евролиги.

— В четвертой четверти вы набрали 8 очков подряд. Трехочковый, в проходе с фолом и сумасшедший бросок через руки.

— Было круто, да. Рад, что получилось поймать ритм, который помог команде. В какой-то момент у нас стали залетать самые сложные броски. У меня, у Мело Тримбла, у других ребят. В целом стоит порадоваться, что устояли против такой сильной команды на ее площадке, нашли в себе силы стабильно отыграть все 40 минут.

— Вы начали матч легкой пятеркой. Так и было задумано?

— Я бы не сказал, что она была сильно легкая. Все вышли по позициям. Да, возможно, мы были низкорослыми на фоне соперников, но в баскетболе рост игроков не имеет решающего значения. Главное — мышление, навыки, желание. В полуфинале мы просто показали больше желания и командной игры. Особенно в первой половине.

— В стартовые пять минут матча показалось, что хозяева просто недооценили ЦСКА.

— Возможно. Скажу по себе: было тяжело. Нужно было какое-то время после позднего прилета в Белград, чтобы поймать игровой ритм, продышаться. Соперники были в похожей ситуации и это могло сказаться на них. Расслабленность плюс усталость.

— Товарищеские игры в Дубае пошли на пользу команде?

— Даже поражение от «Босны» стало хорошим уроком на будущее. Нельзя расслабляться, думать, что ты сильнее оппонента. Это баскетбол, тут все может быть. В каждом матче надо максимально выкладываться и тогда все будет хорошо.

— Здорово, что летом удалось почти полностью сохранить чемпионский состав?

— Это облегчает очень многие игровые процессы. Как в защите, так в нападении. Без слов находим необходимые взаимодействия.

— С кем хотели бы сыграть в финале?

— С сильнейшим в паре «Зенит» — «Дубай». Мы не выбираем соперников.