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27 мая, 23:34

Защитник ЦСКА Уэйр рассказал про победный бросок в матче с «Зенитом»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каспер Уэйр.
Фото Единая лига ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями от решающего броска во втором овертайме четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (111:110 2ОТ).

«Это мой лучший победный мяч в карьере, — сказал «СЭ» Уэйр. — Благодарен партнерам, что они доверили мне победный бросок. Я не подвел. Эмоции крутые, но я очень устал. Это была невероятная игра, теперь надо восстановиться».

Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятый матч серии до четырех побед состоится 30 мая в Москве.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 110:111 2ОТ. «Зенит» и ЦСКА выдали лучший матч в истории Единой лиги. Два овертайма и сумасшедшие спасения

БК Зенит
БК ЦСКА
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