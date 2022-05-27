Защитник ЦСКА Уэйр рассказал про победный бросок в матче с «Зенитом»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями от решающего броска во втором овертайме четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (111:110 2ОТ).

«Это мой лучший победный мяч в карьере, — сказал «СЭ» Уэйр. — Благодарен партнерам, что они доверили мне победный бросок. Я не подвел. Эмоции крутые, но я очень устал. Это была невероятная игра, теперь надо восстановиться».

Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятый матч серии до четырех побед состоится 30 мая в Москве.